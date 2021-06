Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a explicat ca a luat decizia de a-l elibera pe Marian Murgulet din functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii dupa ce, ulterior numirii acestuia in functie, a aflat informatii care l-au determinat sa faca acest demers. "In acelasi…

- Consiliul Județean Brașov este deschizator de drumuri la nivel național nu doar in implementarea digitalizarii, ci și in asigurarea cadrului legislativ corespunzator indeplinirii acestui deziderat considerat prioritar atat de Uniunea Europeana, cat și de Guvernul Romaniei. In urma unei solicitari privind…