Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a dat unda verde acestui proiect, aflat pe primul loc pe lista investițiilor din sanatate, finanțate prin PNRR. Cateva miliarde de euro din acest program vor merge in construcția de spitale sau dotarea lor, bani la care se vor adauga și fonduri venite de la Guvern sau din imprumuturi deja contractate,…

- Claudiu Voiculeț, fost component al formației ASA Targu Mureș, a recunoscut marți, 21 februarie, in direct la GSP Live, ca a participat la un meci aranjat, in anul 2016, intre formațiile Viitorul Constanța – ASA Targu Mureș. Partida s-a jucat in play-off și s-a incheiat cu scorul de 6-1 in favoarea…

- La cupa Ballo Francisc, un Turneu internațional de lupte libere, cu o participare numeroasa de 200 de luptatori la Targu Mureș, ACS Lupte BSG a participat cu 10 sportivi, grupa de varsta 2010-2015 obținand urmatoarele rezultate: Barabas Rianna Flocea Valeria Butyurka Akos Barabas Arpad Budau Stefan…

- Conform unor surse bine documentate in domeniul chimiei și al tipurilor de ingrașaminte care sunt comercializate in zona județului Mureș ne-au contactat pentru a face cateva precizari, cu condiția a nu li se dezvalui identitatea. Așadar, ingrașamintele din depozitul care se vede și in imaginea alaturata…

- Incepand de astazi, autobuzele electrice circula in Targu Mureș in modul de testare.Vehiculele nu transporta pasageri, ci cartografiaza specificul traficului din oraș, a anuntat viceprimarul Portik Vilmos. Autobuzele electrice circula in Targu Mureș in modul de testare at Sursa articolului: Autobuzele…

- In FINALA Romanian International Darts Ope 2023 Laszlo Kadar (Romania, Targu Mureș) l-a invins pe Garry Stone (Scoția). Vom reveni cu detalii! Targumureseanul Laszlo Kadar a castigat Romanian International Darts Open at Sursa articolului: Targumureseanul Laszlo Kadar a castigat Romanian International…

- Copii care patineaza la Targu Mureș in 1980. Fotografie realizata de Zoltan Hegyi. Din trecut…Patinaj pe gheața-1980 at Sursa articolului: Din trecut…Patinaj pe gheața-1980 Credit autor: Punctul. Source

- Concertul de Re-Revelion va fi reluat in data de 12 ianuarie și vineri, 13 ianuarie, anunța Filarmonica din Targu Mureș.Dirijorul acestor concerte va fi Shinya Ozaki (Japonia), iar solista va fi soprana Gebe-Fugi Renata. Concertele Re Revelionului la Targu Mureș at Sursa articolului: Concertele Re Revelionului…