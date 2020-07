Mureșeni, vi se pregătește ceva! Oricat ar vrea Covidul sa puna lacatul pe visurile noastre, cel puțin deocamdata, nu reușește! Viața merge inainte și apar noi investiții. La numai 15 km de urbea noastra, intr-o localitate a carei existența este dovedita prin descoperirile arheologice datand din secolul al XIII-lea, se afla investiția pe care ne-a prezentat-o Osvath Csaba, primarul comunei Acațari. Și cu asta v-am dat un indiciu: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apelam la dumneavoastra pentru un caz umanitar. Este vorba de Carmen Marginean, o tanara din judetul Mures, comuna Valea Larga, care a avut un groaznic accident de masina in luna februarie 2020. Carmen a suferit multiple traumatisme, care au tinut-o in coma timp de 6 saptamani. In urma unui traumatism…

- Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina, duminica dimineața, pentru salvarea unei caprioare, prinsa in gardul unei case de pe strada Trebely, din municipiul Tirgu Mureș. Au intervenit, pentru extragerea acesteia, pompierii militari din cadrul Detașamentului Tirgu Mureș. Potrivit unui comunicat…

- La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean ”Colonel Sabin Motora” Mureș, de la decretarea starii de alerta și pana la incheierea acesteia un singur jandarm a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus, a anunțat vineri, 22 mai, la solicitarea cotidianului Zi de Zi, conducerea instituției. In…

- Sistemul universitar de stat din California, cel mai mare din Statele Unite, a anulat marti cursurile pentru semestrul de toamna din cauza coronavirusului, in timp ce districtul Los Angeles a anuntat ca ordinul de izolare la domiciliu este posibil sa fie prelungit cu trei luni, potrivit Reuters. Anunturile…

- Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, impreuna cu structurile jandarmeriei, polițiști locali mureșeni si militari din cadrul Ministerului Apararii Naționale sunt implicati in supravegherea modului in care se respecta prevederile legale in vigoare și sunt pregatiți sa intervina prompt acolo unde se…

- O autospeciala pentru stins incendii a intervenit, astazi, in jurul orei 11:40, pentru a lichida flacarile care au cuprins un camion pentru deșeuri, care se deplasa pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Cluj-Napoca. La sosirea pompierilor la fața locului, flacarile cuprinsesera in totalitate cabina…

- Dar pot fi si realitati sociale pentru care Saturn genereaza unele presiuni mai dificile. Pot fi subiecte fierbinti pentru urmatoarele 10 zile pana la inceputul lunii mai. Exprimarea poate fi mai provocatoare din cauza restrictiilor impuse de Saturn. Energia este intensa, fie ca suntem presati sa…

- Pana astazi, in județul Mureș au fost confirmate 229 de cazuri de persoane infectate iar 85 de persoane sunt internate cu suspiciune de infecție cu virusul Covid-19. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Mureș, in județ sunt in autoizolare peste 3.200 de persoane iar in spațiile…