Mureșeanul Cosmin Pop lansează o noua linie aeriană, Air Connect Noua companie aeriana romaneasca AirConnect va incepe sa opereze din aceasta luna zboruri charter catre Grecia, Bulgaria, Turcia și Egipt. Oportunitatea inființari unei companii aeriene, aici, in Romania, m-a preocupat ani de zile. Chiar am și așezat-o pe hartie, de cateva ori. Anul acesta insa, impreuna și in asociere cu niște profesioniști de top ai industriei transportului aerian și din turism... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe voci spun ca litoralul romanesc este puternic lovit de faptul ca turiștii romani nu mai doresc sa contribuie la imbogațirea patronilor de localuri și hoteluri. Nici in Delta lucrurile nu stau mai bine. Totul s-a scumpit la noi cu 40 - 50%, in timp ce in Turcia, Grecia sau Bulgaria…

- Constructorii bulgari au inceput lucrarile de reparatii la Podul Prieteniei Arhiva foto: Petrut Hirtescu. Constructorii bulgarii au început ieri lucrarile de reparatii la Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse pe jumatatea care apartine tarii vecine, desi ministrul transporturilor…

- ”Vara lui 2022 este punctul de cotitura asteptat de toata lumea de la inceputul pandemiei: momentul in care oamenii vor reincepe sa calatoreasca si sa-si faca vacantele asa cum o faceau inainte de pandemie, mult asteptata „revenire la normal”. O analiza a Google asupra cautarilor legate de calatorii,…

- Reprezentanții statelor participante in Programul Interreg NEXT Bazinul Marii Negre (Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Rep. Moldova, Romania, Turcia și Ucraina) și ai Comisiei Europene au agreat versiunea finala a Programului, aferent perioadei de programare 2021-2027, in cadrul intalnirii Comitetului…

- A XIV-a editie a Balcaniadei de alergare montata va avea loc sambata 14 mai in orasul Campulung Moldovenesc, gazda competitiei pentru al treilea an consecutiv, cu participarea sportivilor din Bulgaria, Grecia, Macedonia, Slovenia, Turcia si Romania, informeaza Federatia Romana de Atletism. Romania va…

- Grecia, Bulgaria si Turcia raman destinatiile preferate de romani pentru concediile de vara, chiar daca pandemia si razboiul au scumpit pachetele de vacanta cu pana la 30%. Grecii mizeaza pe o creștere semnificativa a numarului de turiști, inclusiv din Romania.

- New York Times noteaza ca embargoul impus petrolului rusesc va fi cea mai importanta masura luata in cadrul celui de-al șaselea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene. Unii diplomați și oficiali europeni au spus ca reprezentanții permanenți ai blocului se vor intalni miercuri, 4 mai, iar, pana la sfarșitul…

- Premierii Romaniei si Bulgariei au fost intrebati, vineri, intr-o conferinta de presa, daca exista vreo posibilitate interconectorul dintre Bulgaria si Grecia sa fie functional mai devreme de lunile septembrie si octombrie si daca da, cat gaz ar putea primi cele doua tari. “Atat premierul Kiril Petkov,…