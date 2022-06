Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de tenis de masa CSA Steaua Bucuresti a castigat editia 2021-2022 a Campionatului National Superliga, dupa ce s-a impus in ambele manse ale finalei cu scorul de 3-0 in fata formatiei CSM Bistrita. CSA Steaua Bucuresti le-a avut in lot pe Bernadette Szocs, Andreea Dragoman, Roxana Istrate,…

- Formația clujeana a cucerit un nou titlu de campioana a Romaniei la baschet masculin, dupa ce a invins-o, in finala Ligii Naționale, cu 3-1 la general, pe CSO Voluntari. Ardelenii s-au impus, joi seara, in cel de-al patrulea meci al finalei, disputat pe terenul gruparii ilfovene cu 85-74. Este […] Articolul…

- Echipa feminina de polo pe apa CSA Steaua București a reușit eventul in acest sezon, caștigand atat Campionatul Național, cat și Cupa Romaniei. Formația bucureșteana, la care evolueaza și trei mureșence, respectiv Szeghalmi Krisztina, Iulia Nonea și portarul Diana Toganel, s-a impus in toate cele trei…

- In data de 14 mai, in localitatea Brazi (Prahova), s-a desfașurat Etapa Finala a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la tenis de masa (gimnaziu). Doljul a fost reprezentat la baieți de Patrick Anghel, elev la Școala gimnaziala Mircea Eliade (prof. Dragoș Puchiu), iar la fete de Eva Lazar, eleva…

- Formația harghiteana a cucerit titlul de campioana naționala la futsal juniori (Under 19 ani), dupa ce a invins, duminica, in finala Ligii Elitelor, cu scorul de 2-1, pe CFR Timișoara. In semifinalele turneului Final Four, gazduit de Sala Rapid din București, FK Odorhei a trecut, sambata, de CFR Turnu…

- Campioana si detinatoarea Cupei Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, si formatia Steaua Bucuresti vor juca finala Cupei din acest sezon, dupa ce au eliminat sambata, in semifinale, echipele Minaur Baia Mare, respectiv HCDS Constanta, la Turneul Final Four de la Constanta.

- Formația covasneana a cucerit titlul national la baschet fete, dupa ce a trecut, cu scorul de 3-2 la general, de Baschet Arad, in finala Ligii Naționale. Sepsi s-a impus, sambata seara, pe teren propriu, in meciul decisiv, cu 78-60, americanca Britney Cimone Jones fiind cea mai buna marcatoare a partidei,…

- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Elizabeta Samara si coechipiera sa Bernadette Szocs, de la CSA Steaua Bucuresti, au castigat titlul in proba feminina de dublu a Campionatului National gazduit de Sala Polivalenta „Ioan Kunst-Ghermanescu” din Bucuresti, dupa ce s-au impus, cu scorul de 3-2, in…