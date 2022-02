Mureșean cercetat pentru furt de identitate și fals în acte Polițiști ai Secției 10 Poliție Rurala Sighișoara au identificat și reținut un barbat de 40 de ani, banuit de inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura private. "La data de 18 februarie, polițiștii au fost sesizați, de catre un cetațean in varsta de 59 de ani, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta ar … Sursa articolului: Mureșean cercetat pentru furt de identitate și fals in acte... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

