Stiri pe aceeasi tema

- "Nu este nimic nou" dupa discursul presedintelui rus in cursul paradei militare din Piata Rosie din Moscova The post Putin este in faza de NEGARE – Ministrul francez de Externe: Discursul din 9 mai, un fel de inchidere in razboi appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Putin este in…

- Presedintele Asociatiei Veteranilor de Razboi - filiala Mures, general in rezerva Gheorghe Popa, a afirmat, luni, dupa manifestarile prilejuite de Ziua Europei, Ziua Independentei de Stat a Romaniei si Ziua Victoriei Natiunilor Unite, ca este increzator in intelepciunea liderilor mondiali si evitarea…

- Instituția Prefectului – Județul Mureș, Garnizoana Targu Mureș, cu sprijinul Primariei Municipiului Targu Mureș și al Consiliului Județean Mureș organizeaza o ceremonie militara dedicata sarbatoririi zilei de 9 Mai, zi cu tripla semnificație: Ziua Europei, Ziua Independenței de Stat a Romaniei și Ziua…

- De ziua lor, veteranii de razboi au fost sarbatoriți de autoritațile mureșene.In acest an, ceremonia a avut loc in Piața Teatrului din Tg.Mureș. Dupa acordarea salutului drapelului de lupta și trecerea in revista a garzii de onoare de catre locțiitorul comandantului Garnizoanei Tg. Mureș, gen. br. Claudiu…

- 29 aprilie este Ziua Veteranilor de Razboi, Bujorul romanesc ales ca simbol al recunoștinței și al respectului pentru veteranii de razboi și veteranii The post 29 aprilie este Ziua Veteranilor de Razboi, Bujorul romanesc ales ca simbol al recunoștinței și al respectului pentru veteranii de razboi și…

- Doi americani, voluntari in cadrul forțelor armate ucrainene, au fost raniți de focuri de artilerie in timpul luptelor din sud-estul Ucrainei, miercuri. Veteranii armatei americane Paul Gray și Manus McCaffrey se aflau intr-o misiune de distrugere a unui tanc rusesc in apropiere de Orikhiv, un orașel…

- DSP Mureș a emis, la 1 martie 2022, un document oficial, distribuit masiv și in mediul online, adresat medicilor de familie din județul Mureș. Documentul este semnat de directorul DSP Mureș, dr. Iuliu Moldovan. Astfel, se cere alcatuirea unor liste privind barbații cu varsta cuprinsa intre 18 și 35…

- Armata rusa a preluat controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil The post Președintele ucrainean: „Forțele de ocupație ruse ataca Centrala nucleara de la Cernobil" – Angajații instituției au fost luați PRIZONIERI de razboi appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Președintele…