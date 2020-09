Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR Mures, Peter Ferenc, a anuntat ca, in urma scrutinului de duminica, Uniunea a castigat 40 de primarii in judet, inclusiv cele ale municipiilor Targu Mures si Reghin. "As dori sa multumesc alegatorilor care au obtinut aceste rezultate. Ceea ce este important, UDMR a reusit…

- Liderul PNL Sibiu, vicepremierul Raluca Turcan, anunta ca partidul a castigat 42 de primarii din judetul Sibiu, cu 8 mai multe decat aveau pana in prezent. De asemenea, candidatul PNL pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean a obtinut cele mai multe voturi, potrivit numaratorii paralele…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, se declara multumit de modul cum au decurs alegerile locale, el afirmând ca prezenta la vot a fost una semnificativa, relateaza Agerpres. Liderul PNL a vorbit despre o victorie la aceste alegeri si a aratat ca deja liberalii se gândesc la aliante."O…

- Presedintele PNL Targu Mures, Ervin Molnar, si presedintele UDMR Mures, Peter Ferenc, au anuntat, miercuri, ca au depus plangeri penale pentru fals si uz de fals, dupa ce in cutiile postale ale locuitorilor din municipiul resedinta de judet au aparut copii ale unui asa-zis protocol semnat de cei…

- "Astazi va intalniti cu un om care a reusit sa supravietuiasca coronavirusului pe picioare. Doctorii au ajuns ieri la aceasta concluzie. Asimptomatic", a declarat Lukasenko in cadrul unei intalniri cu responsabili militari. Liderul belarus de 65 de ani a rezistat apelurilor de a impune masuri de izolare…

- Presedintele filialei judetene a PSD Satu Mare, Ionut Onet, a fost desemnat candidat al partidului pentru functia de primar al municipiului Carei, potrivit Agerpres. "Imi doresc sa fie o campanie etica, morala, pe proiecte, pe initiative. Vrem sa ne pastram, si de ce nu, sa avem un rezultat maiCitește…

- Samuel Calota: “Nu ma bucur ca i se intampla acest lucru PSD-ului, dar, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face” in Politic / on 09/07/2020 at 12:40 / Partidele cu care ALDE nu face alianța pentru alegeri devin, automat, adversarele formațiunii politice, a explicat președintele partidului,…