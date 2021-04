Mureş: Turismul ecvestru s-a dezvoltat tot mai mult în perioada pandemiei Turismul ecvestru de pe Valea Muresului Superior s-a dezvoltat tot mai mult pe fondul restrictiilor impuse de pandemia de SARS-CoV-2, iar din acest motiv tot mai multi locuitori din municipiul Reghin au decis sa isi cumpere cai pentru a se relaxa in natura. "Suntem in zona deja 15 persoane care avem cai, ii tine fiecare acasa sau pe unde poate si iesim la sfarsit de saptamana. Tot timpul apare cate un calaret nou. Avem timp mai mult cu acest restrictii, te mai poti ocupa si de cai. Eu am calarit si inainte de pandemie, dar acum parca iesim mai des. Nu e ca la un catel, sunt costuri mai mari, trebuie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

