Reclama luminoasa de pe sediul organizatiei judetene Mures a Partidului Social Democrat (PSD) a fost distrusa prin aruncarea in ea cu borcane cu gem, in noaptea de joi spre vineri, a declarat, pentru AGERPRES, secretarul executiv al PSD Mures, Dragos Bardosi. "Sediul PSD Mures a fost vandalizat, in noaptea de 21 spre 22 iunie 2018. Autori necunoscuti au aruncat cu mai multe borcane care contineau un gem de culoare maro in reclama luminoasa, amplasata deasupra intrarii sediului din Piata Trandafirilor nr. 14. Politia Municipiului Targu Mures a fost sesizata in jurul orei 6.00 de catre Politia Locala…