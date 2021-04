Mureș: Percheziții într-un dosar de braconaj! Politistii Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase Mureș, impreuna cu cei ai Secției de Poliție Rurala nr. 14 Ghindari, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sighișoara, au pus in executare luni, 26 aprilie, patru mandate de percheziție domiciliara in județele Mureș și Harghita, la locuințele a doi tineri banuiți de savarșirea unei infracțiuni de … Post-ul Mureș... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

