Stiri pe aceeasi tema

- Viituri in Mures care au afectat locuinte,curti,drumuri,poduri si culturi Foto: Adriana Tudose / RRA / arhiva S-au produs viituri si în judetul Mures, iar pompierii au intervenit pentru limitarea pagubelor, dupa cum a transmis corespondenta RRA, Marcela German. Marcela…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu” a transmis, in aceasta dimineața, un prim bilanț al efectelor produse in urma ploilor de ieri. In Șomcutu Mic a intervenit pentru evacuarea apei din 4 beciuri inundate Detașamentul de Pompieri Dej, cu o autospeciala și o motopompa, sprijiniți…

- Pompierii militari au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 53 de localitati din 23 de judete pentru inlaturarea efectelor produse de ploile abundente si vantul puternic, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, citat de Agerpres.

- Sambata seara s-a dat proba de foc pentru forțele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența, care in decurs de patru ore au intervenit in 5 localitați din județ din cauza inundațiilor. Au fost inundate din cauza ploilor torențiale case din Reghin, Chiheru de Sus, Roua, comuna Fantanele,…

- Mai multe zone din municipiul Pitesti au fost inundate, luni, in urma precipitatiilor abundente, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. Pompierii au fost solicitati sa intervina pentru evacuarea apei din locuinte si curti pe strazile Calea Dragasani, Campulungeni,…

- Peste 100 de case din patru localitati au fost inundate si trei persoane au ramas izolate din cauza apelor revarsate, in urma fenomenelor meteo vizate de Codul portocaliu de vreme severa emis pentru judetul Mures, a anuntat, duminica, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) “Horea”. Potrivit…

- Peste 100 de case din patru localitati au fost inundate si trei persoane au ramas izolate din cauza apelor revarsate, in urma fenomenelor meteo vizate de Codul portocaliu de vreme severa emis pentru judetul Mures, a anuntat, duminica, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Horea".Potrivit…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ‘Horea’ al judetului Mures va trimite noua paramedici la Suceava. Acestia vor asigura interventiile de prim ajutor calificat SMURD, alaturi de salvatorii suceveni. Masura a fost luata ca urmare a deficitului de personal de la Serviciul Judetean de Ambulanta Suceava,…