Mureș: Indicele producției industriale, în scădere Industria judetului Mures a inregistrat o evolutie nefavorabila in perioada 1 ianuarie 2022 – 31 octombrie 2022 in raport cu aceeasi perioada a anului precedent, a informat conducerea Direcției Județene de Statistica Mureș, prin intermediul unui comunicat de presa. "Astfel, in aceasta perioada, indicele productiei industriale a fost de 65,3%, inregistrand o scadere de 34,7% fata de perioada … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

