Mureș: Incendiu cu o victimă carbonizată Pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara au fost solicitați sa intervina miercuri, 19 ianuarie, in jurul orei 19.16, la un incendiu care a avut loc la o casa aflata pe strada Principala din localitatea Apold. "Pompierii s-au deplasat de urgența la locul solicitat, unde au constatat ca locuința arde generalizat", a informat Biroul de presa … Post-ul Mureș: Incendiu cu o victima... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

