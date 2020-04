Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii a aprobat Ordinul de ministru privind Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei Coronavirus COVID 19 si lista spitalelor de suport pentru pacientii testati pozitiv cu virusul SARS COV 2.Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor reprezinta…

- First Bank reduce orarul de functionare a sucursalelor sale si propune solutii personalizate clientilor care semnaleaza dificultati generate de pandemia COVID-19, fiind deja implementate amanari la plata ratelor la credite pentru companiile puternic afectate, potrivit unui comunicat al bancii, citat…

- Nuclearelectrica, operatorul singurei centrale nucleare din Romania, cea de la Cernavoda, ia masuri in contextul pandemiei de coronavirus. O parte a personalului va fi supus unor masuri de izolare.Planul intocmit are scopul prevenirii intrarii in incapacitate de productie in cazul in care…

- Bitcoin trece printr-o zi remarcabil de dura. Se pare ca toate activele au o luna proasta ― inclusiv criptomonede. Cu câteva ore în urma, prețul mediu al unui bitcoin a scazut cu 2.000 de dolari în mai puțin de o ora.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut marti Iranului sa elibereze imediat cetatenii americani detinuti, pe fondul raspandirii epidemiei de coronavirus in tara, relateaza miercuri DPA, scrie Agerpres."Statele Unite vor face direct raspunzator regimul iranian pentru orice deces american.…

- Klaus Iohannis, Ludovic Orban și Florin Cițu au discutat miercuri, la Palatul Cotroceni, despre impactul economic al epidemiei COVID-19 și efectele asupra Romaniei.Surse politice au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca unul din punctele abordate a fost un posibil ajutor guvernamental pentru…

- Italia, tara in care locuiesc peste 1.200.000 de romani, a devenit, peste noapte, cel mai mare focar de coronavirus din Europa, in contextul in care, ieri, numarul de persoane diagnosticate cu Covid-19 depasise...

- Ferme din Transilvania, finanțate de UE prin intermediul guvernului ungar Aproape 5.000 de fermieri din judetele Mures, Harghita si Covasna au primit finantare europeana, prin intermediul Guvernului Ungariei, pentru investitii în agricultura. Ei au semnat luna trecuta cu Fundatia Pro…