- Subsolul Spitalului din Sovata, precum si mai multe case au fost inundate, luni seara, in urma unei ploi torentiale care a antrenat cantitati mari de apa de pe un deal, potrivit Agerpres.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a anuntat ca strada Scurta din Sovata…

- Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Horea” al județului Mureș a anunțat sambata, 20 iunie, ca pe Valea Gurghiului sunt afectate de inundații localitațile Ibanești Padure și Ibanești Sat, aproximativ 40 de gospodarii, 15 subsoluri/ beciuri și drumul inundat. ”Se intervine…

- Mai multe gospodarii din zece localitati ale judetului Neamt au fost afectate de ploile torentiale in noaptea de vineri spre sambata, precipitatiile abundente ducand la formarea unor torenti si la colmatarea unor podete si rigole, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Opt localitati din judetul Mures au fost afectate de precipitatiile abundente inregistrate in ultimele 24 de ore, zeci de case fiind inundate, a anuntat, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Horea", potrivit Agerpres.Citește și: SURSE Delapidarea de pe Otopeni s-a facut…

- Opt localitati din judetul Mures au fost afectate de precipitatiile abundente inregistrate in ultimele 24 de ore, zeci de case fiind inundate, a anuntat, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Horea". "In ultimele 24 de ore, in urma fenomenelor meteorologice periculoase in judetul…

- Pompierii aradeni intervin, miercuri, in mai multe localitati din judet, inclusiv in municipiul Arad, dupa ce ploile torentiale au provocat inundatii, fiind afectate inclusiv locuinte si gospodarii. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, George Plesca, a declarat…

- Peste 100 de case din patru localitati au fost inundate si trei persoane au ramas izolate din cauza apelor revarsate, in urma fenomenelor meteo vizate de Codul portocaliu de vreme severa emis pentru judetul Mures, a anuntat, duminica, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) “Horea”. Potrivit…