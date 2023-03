Murder Mystery 2 este disponibil de azi pe Netflix

Stiri pe aceeasi tema

- "Lumea are nevoie de umor", in special in Statele Unite "divizate", spune actrita americana Jennifer Aniston, care joaca alaturi de Adam Sandler in „Murder Mystery 2”, o comedie care are premiera vineri pe Netflix."Comedia a evoluat, filmele s-au schimbat. Acum, e putin mai delicat pentru ca trebuie…

- Ieri, 16 martie, Netflix a gazduit o proiecție cu totul speciala a filmului Murder Mystery 2, la Turnul Eiffel din Paris. Au fost prezenți actorii Adam Sandler, Jennifer Aniston, Melanie Laurent, Dany Boon și Kuhoo Verma, precum și regizorul Jeremy Garelick. Aceasta proiecție cu covor roșu este prima…

- La patru ani dupa ce au rezolvat primul lor caz de crima, Nick și Audrey Spitz (Adam Sandler, Jennifer Aniston) sunt detectivi cu norma intreaga și incearca sa-și consacre agenția de detectivi particulari. Cuplul este invitat la nunta unui prieten maharajah (Adeel Akhtar), care are loc pe o insula.…

- Cele mai asteptate titluri ale lunii martie pe Netflix sunt: "Murder Mystery 2", unde Adam Sandler si Jennifer Aniston se intorc in rolurile lui Nick si Audrey Spitz, in mijlocul unui caz international de rapire; "Luther: The Fallen Sun", o continuare sub forma de lungmetraj a serialului premiat…

- Astazi, Netflix și Shondaland au gazduit un eveniment global pentru fanii universului Bridgerton, inainte de viitoarea lansare a seriei Queen Charlotte: A Bridgerton Story. In timpul evenimentului, creatoarea și producatoarea executiva Shonda Rhimes a dezvaluit data premierei – 4 mai 2023 – și a oferit…

- „Murder Mystery 2", regizat de Jeremy Garelick, cu Adam Sandler si Jennifer Aniston in rolurile principale, va putea fi vazut pe Netflix din 31 martie. La patru ani dupa ce au rezolvat primul lor caz de crima, Nick si Audrey Spitz (Adam Sandler, Jennifer Aniston) sunt detectivi cu norma intreaga si…

- La patru ani dupa ce au rezolvat primul lor caz de crima, Nick și Audrey Spitz (Adam Sandler, Jennifer Aniston) sunt detectivi cu norma intreaga și incearca sa-și consacre agenția de detectivi particulari. Cuplul este invitat la nunta unui maharajah (Adeel Akhtar) care le este prieten, pe insula acestuia.…

- La patru ani dupa ce au rezolvat primul lor caz de crima, Nick și Audrey Spitz (Adam Sandler, Jennifer Aniston) sunt detectivi cu norma intreaga și incearca sa-și consacre agenția de detectivi particulari. Cuplul este invitat la nunta unui maharajah (Adeel Akhtar) care le este prieten, pe insula acestuia.…