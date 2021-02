Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor: 300.000 de contribuabili au beneficiat de amanarea obligatiilor fiscal, in cuantum de 18 miliarde de lei Un numar de 300.000 de contribuabili au beneficiat de amanarea obligatiilor fiscale in cuantum de 18 miliarde de lei, a declarat ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, intr-o…

- Calamitațile naturale, cum ar fi incendiile devastatoare din SUA și numarul record de uragane din Atlantic, au provocat companiilor globale de asigurari pierderi de 76 de miliarde de dolari in 2020, o creștere de 40% fața de pierderile de 54 de miliarde de dolari consemnate in 2019, potrivit unui studiu…

- PSD Bacau critica masurile luate de guvernarea PNL pentru combaterea pandemiei de coronavirus. Intr-o conferința de presa susținuta joi de eurodeputatul Dragoș Benea, președintele organizației județene, și candidații Ana Maria Egarmin, Cristina... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Cele mai afectate domenii din economie au primit susținere totala din partea guvernului PNL. Cel mai important sprijin merge catre industria HoReCa (P) La inceputul pandemiei, am anticipat, la nivel guvernamental, ca mediul de afaceri din Romania va fi puternic afectat…

- Industria consolelor urmeaza sa genereze venituri de 45 de miliarde de dolari anul acesta, potrivit firmei de cercetare de piața Newzoo, in condițiile in care peste 700 de milioane de oameni joaca jocuri video folosind o consola dedicata, relateaza CNBC preluat de mediafax. Și modul in care…

- Comunicat de presa. ”Noi, cei de la Pro Romania, suntem conștienți de situația dificila prin care trece sectorul HoReCa, prin care trec proprietarii de pensiuni, de hoteluri, de restaurante, cu atat mai mult cu cat, acest sector este foarte important și bine reprezentat in Suceava. De aceea, ne-am propus…

- Pierderile din industria turismului din Indonezia din cauza pandemiei coronavirusului s-au ridicat la aproape 7 miliarde de dolari. Potrivit șefului Asociației Naționale a Hotelurilor și Restaurantelor din Indonezia, Hariyadi Sukamdani, aceasta cifra include primele 10 luni ale anului. In acest timp,…

- Industria de hoteluri, restaurante și catering (HoReCa) din Romania va inregistra pierderi de 3 miliarde de euro in 2020, dintre care 1 miliard doar hotelierii, fața de incasari de 5 miliarde anul trecut, conform Alianței Pent