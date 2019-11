Munţii Făgăraş vor fi repopulaţi cu zimbri. 30 de exemplare vor ajunge în sălbăticie Fundația Conservation Carpathia a demarat un program de reintroducere a zimbrului in Munții Fagaraș, in premiera pentru aceasta parte a tarii. Disparut de pe meleagurile noastre acum aproximativ 200 de ani, zimbrul a fost reintrodus cu succes in ultimii ani in județele Neamț, Caraș Severin și Hunedoara, iar acum in Munții Fagaraș. Fundația Conservation Carpathia extinde acest demers, iar in cadrul proiectului ce vizeaza reconstrucția habitatelor naturale degradate și aplicarea unor masuri de conservare care sa permita refacerea proceselor naturale, vor fi aduși, in Munții Fagaraș, 30 de zimbri.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

