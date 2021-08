Munții Făgăraș: 21 de zimbri vor fi eliberați 21 de zimbri vor fi eliberați in doua zone din Munții Fagaraș. Evenimentul va avea loc la sfarșitul saptamanii sub supravegherea specialiștilor fundației Conservation Carpathia. Zimbrii au fost aduși din Germania, Marea Britanie, Suedia și județul Neamț. Animalele vor fi eliberate in doua zone de reintroducere a zimbrului in Munții Fagaraș, aflate la Lerești și Pecineagu-Rucar, in județul Argeș. Zimbrii vor forma doua turme noi dupa ce in mai 2020 prima turma a fost eliberata in zona Pecineagu. Zimbrii liberi vor fi monitorizați in permanența de rangerii fundației pentru a se afla daca animalele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

