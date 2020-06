Stiri pe aceeasi tema

- BILANT CORONAVIRUS ROMANIA 17 IUNIE. Pana astazi, 17 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 22.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.117 au fost declarate vindecate și externate. loading...

- Hong Kong demonstreaza lumii intregi ca noul coronavirus poate fi ținut sub control, dupa ce a luat o serii de masuri stricte, noteaza CNN.Astfel, Hong Kong nu a mai raportat infecții cu coronavirus in ultimele doua saptamani, dupa ce la sfarșitul lunii februarie fusese lovit de al doilea val de Covid-19.…

- Numarul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut, miercuri, in Rusia cu peste 3.300, un alt record zilnic pe plan national, ajungand la un total de 24.500 de cazuri, dupa doua saptamani de crestere exponentiala, potrivit dpa, preluata de Agerpres. Astfel, numarul de cazuri de COVID-19 a crescut…

- Comisia Nationala de Sanatate a transmis luni, intr-un comunicat, ca 98 de cazuri sunt importate, iar 61 sunt pacienti asimptomatici. Pentru sambata, au fost raportate 97 de cazuri care vizau cetateni veniti din strainatate. Numarul total de cazuri inregistrat oficial in China de la depistarea coronavirusului,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca la acest moment se estimeaza un varf al numarului de cazuri de persoane cu COVID-19 de circa 10.000-12.000, care insa se poate modifica, in funcție de evoluția din urmatoarele doua saptamani, considerate...

- Autoritatile sanitare spaniole au anuntat luni ca 637 de oameni au murit in decurs de 24 de ore din cauza infectarii cu Covid-19, acesta fiind cel mai scazut numar inregistrat din 24 martie, scrie news.ro.In prezent, numarul de cazuri a depasit 135.000. Din total, putin peste 40.000 de persoane…

- Votul prin corespondenta ar putea permite desfasurarea alegerilor prezidentiale preconizate pentru luna mai in pofida epidemiei de coronavirus, a declarat presedintele polonez Andrzej Duda intr-un interviu publicat sambata, pe fondul semnalelor ca partidele din coalitia de guvernamant ar putea fi…

- Ministrul Sanatații estimeaza ca varful epidemiei de coronavirus ar putea fi atins in a doua jumatate a lunii aprilie, cand s-ar pitea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri. "Varful pandemiei il vad in a doua jumatate a lunii aprilie. Dar il vad mai ascutit sau mai domol, in functie de ceea ce vom face…