Stiri pe aceeasi tema

- BANI ROSTOGOLITI… Primaria municipiului Vaslui are bani de sa arunce si in caini cu ei, insa are mari dificultati sa-i cheltuie. Anul trecut, institutia condusa de Vasile Paval a reusit performanta de a economisi fabuloasa suma de 60 de milioane de lei, cu opt milioane mai mult decat intreg bugetul…

- ATENTIE…Scolile se vor deschide luni, 9 ianuarie, in conditii normale, in ciuda numarul foarte mare de cazuri de gripa. Anuntul a fost facut de Ministerul Sanatatii si cel al Educatiei, ieri, in cadrul unei conferinte de presa. „Este a treia saptamana epidemica. O sa adopt o instructiune pentru stare…

- Daniel Pavel a fost invitatul special in finala talent-show-ului „Vocea Romaniei“ și a dezvaluit cand incepe „Survivor Romania“. Prima ediție va fi transmisa luni, 9 ianuarie, 2023. Doua triburi, 12 Faimoși și 12 Razboinici se vor infrunta timp de cateva luni in jungla din Republica Dominicana. Cei…

- Anunțul a fost facut de ministrul moldovean al infrastructurii si dezvoltarii regionale, Andrei Spinu, citat miercuri de EFE. „Faptul ca noi suntem nevoiti sa cumparam gaz si curent de pe piata (internationala) este din vina Gazpromului si juristii nostri deja se ocupa de aceste detalii, pentru a actiona…

- CONDOLEANTE… Este doliu in comunitatea negresteana. Ioan, tanarul de 29 de ani, diagnosticat tardiv cu cancer nasofaringian, a incetat din viata. Anuntul a fost facut de familia acestuia: „Cu durere nemarginita in suflet venim cu anuntul sfasietor ca astazi dimineata, 11 decembrie, iubitul si dragul…

- SPRIJIN… Voucherele pentru alimente, ultima tranșa pe anul acesta, vor intra pe card in cateva zile. Anunțul a fost facut de Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, care a mai afirmat ca aceste ajutoare vor fi acordate și in anul 2023. Referitor la voucherele pentru alimente,…

- REUȘITA… Handbaliștii juniori 2 de la LPS Vaslui au obținut cea de-a patra victorie in Campionatul Național de handbal masculin, pe teren propriu, cu CSȘ Bacau (32-31). Vasluiul a obținut victoria in mod dramatic, cu doua goluri marcate in ultimul minut de joc. Finalul meciului a fost unul nebun. In…

- PROGRAM… Vasluiul se numara printre cele 11 județe incluse in campania Ministerului Sanatații de depistare activa a tuberculozei. Este vorba despre programul „Abordarea provocarilor sistemului de sanatate privind controlul tuberculozei in Romania”, in cadrul caruia ministerul va cheltui 3,5 milioane…