Stiri pe aceeasi tema

- Institutia Prefectului Ialomita a anunțat astazi ca municipiul Slobozia va iesi din carantina incepand cu 18 decembrie. Carantina fusese instituita in municipiul resedinta de judet pe 13 noiembrie, ca urmare a cresterii accelerate a raspandirii virusului SARS-CoV-2, potrivit Agerpres. „Incepand cu data…

- Carantina pentru localitatile Bragadiru si Chiajna a fost prelungita cu sapte zile, potrivit Institutiei Prefectului - Judetul Ilfov. "In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta emisa la propunerea Directiei de Sanatate Publica a judetului Ilfov, tinand…

- Carantina a fost prelungita cu sapte zile pentru localitatile Corbeanca, Dobroesti, Magurele, Mogosoaia, Otopeni si Popesti Leordeni, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, prefectul judetului Ilfov, Daniel-Tudorel Zamfir. El a precizat ca seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat,…

- Doua comune importante din apropierea Capitalei intra in carantina incepand de joi, ora 22:00, dupa ce rata de infectare a trecut de 10 la mia de locuitori, conform Prefecturii Ilfov. Este vorba despre localitațile Berceni și Clinceni din județul Ilfov. Potrivit unui comunicat al Prefecturii, pentru…

- Municipiul reședința de județ, Constanța, va intra in carantina. Decizia va fi luata joi in ședința CJSU. Miercuri, rata de infectare din municipiul Constanța a ajuns la 8,78 la mie. Noile restricții ar urma sa intre in vigoare incepand din acest weekend. „In momentul de fața se elaboreaza hotararea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bihor a adoptat miercuri masurile de aplicare a Ordinului șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, privind instituirea carantinei in localitațile Finate si Campani. Masura caraintinei in localitațile Finațe și Campani se aplica…

- Municipiul Slobozia intra in carantina pe 13 noiembrie, incepand cu ora 00,00, pentru o perioada de 14 zile, ca urmare a cresterii accelerate a raspandirii virusului SARS-CoV-2, potrivit Ordinului sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat dr. Raed Arafat, potrivit Agerpres.Ordinul…

- Masura carantinei este propusa pentru doua comune din județul Arad. Decizia a fost aprobata deja de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, iar acum autoritațile așteapta doar ca documentele sa fie semnate de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Totodata, Direcția de…