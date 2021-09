Municipiul Iași se află în scenariul galben Municipiul Iași a ajuns la incidența de 2,08 de cazuri la mia de locuitori, astfel ca se incadreaza in scenariul galben. In orașul Harlau, rata de infectare a depașit 3 la mia de locuitori, respectiv 3,71. In același timp, in orașul Targu Frumos, incidența a ajuns la 2,50 de cazuri la mia de locuitori. 12 comune din Iași au trecut in scenariul galben, avand rata de infectare peste 2 la mia de locuitori, și anume: Vladeni (2,42), Vanatori (2,38), Todirești (2,43), Strunga (2,39), Scobinți (2,50), Miroslava (2,99), Madarjac (2,46), Lețcani (2,63), Helesteni (2,30), Deleni (2,65), Cucuteni (2,200,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vine valul 4 al pandemiei, dar fara Spitalul Mobil de la Letcani functional, spital care ar putea asigura cel putin 10 paturi la ATI pentru bolnavii COVID 19. Seful Directiei pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat ieri la Iasi ca unitatea mobila de la Letcani este in…

- Au fost anuntate furtuni in zona Pascani, fiind emis cod portocaliu de vreme rea. Avertizarea este valabila de la : 04-08-2021 ora 17:25 pana la : 04-08-2021 ora 18:45 In zona : Judetul Botosani: Flamanzi, Frumusica, Tudora, Calarasi, Hlipiceni, Todireni, Prajeni, Santa Mare, Rauseni; Judetul Iasi:…

- Iași este primul județ din Romania care a depașit oficial 1 milion de locuitori. Conform datelor oficiale in judetul Iasi sunt 1.008.254 de locuitori. Municipiul Iași are peste 400.000 locuitori – 410.875 locuitori. Municipiul Pașcani are 46.159 locuitori, comuna Miroslava 24.103 locuitori, comuna…

- Iașul este primul județ din Romania care a depașit oficial 1 milion de locuitori. Conform datelor oficiale in judetul Iasi sunt 1.008.254 de locuitori. Municipiul Iași are peste 400.000 locuitori – 410.875 locuitori. Municipiul Pașcani are 46.159 locuitori, comuna Miroslava 24.103 locuitori,…

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 20:00, in judetul Neamt (localitatile: Sabaoani, Tamaseni, Doljesti si Gheraesti) si in judetul Iasi (in: Halaucesti, Strunga, Ion Neculce, Butea, Lungani, Oteleni, Mircesti, Braesti, Rachiteni, Alexandru I. Cuza si Helesteni) vor fi…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : ROSU Data emiterii : 01-07-2021 ora 19 Nr. mesajului : 1 Valabil de la : 01-07-2021 ora 19:15 pana la : 01-07-2021 ora 20:00 In zona : Județul Neamt: Sabaoani, Tamașeni, Doljești, Gheraești; Județul Iasi: Halaucești, Strunga, Ion Neculce, Butea,…