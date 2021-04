Municipiul Iași revine în scenariul galben pentru restaurante, cafenele și sălile de spectacole In municipiul Iași rata incidenței cumulate in ultimele 14 zile este de 2,72 la mia de locuitori și,conform reglementarilor legale, vor intra in vigoaremasurile caracteristice scenariului galben pentru restaurante, cafenele, salile de jocuri și salile de spectacole – restricții specificate in Horararea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Iași nr. 79 emisa astazi, 16 aprilie 2021, și care vor fi valabile incepand de maine, 17 aprilie , pentru urmatoarele 14 zile(pana la ora 24 a zilei de 30 aprilie a.c.). Este permisa activitatea cu publicul a operatorilor economici de tipul restaurantelor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

