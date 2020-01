Municipiul Iași a intrat în posesia a 593 de hectare Dupa aproape 15 ani de dispute juridice intre Municipiul Iași și Comuna Miroslava in legatura cu limita dintre cele doua unitați administrativ-teritoriale, magistrații Curții de Apel Iași au decis astazi, 22 ianuarie, definitiv și irevocabil, ca o suprafața de teren de 593 de hectare din șesul Bahluiului, in zona Antibiotice SA – Complexul ERA a fost, este și va ramane a Municipiului Iași. „Am avut și am incredere in justiție și mulțumesc judecatorilor ca au incheiat in mod corect o disputa teritoriala inutila, bazata pe neadevar și interese nelegitime. Am facut intotdeauna eforturi nu numai… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

- „Am avut și am incredere in justiție și mulțumesc judecatorilor ca au incheiat in mod corect o disputa teritoriala inutila, bazata pe neadevar și interese nelegitime. Am facut intotdeauna eforturi nu numai pentru a apara și securiza integralitatea orașului nostru, ci și pentru a-i imbogați patrimoniul.…

- „Admite recursul declarat de Municipiul Iasi impotriva sentintei civile nr. 462/2019 pronuntata de Tribunalul Iasi, sentinta pe care o caseaza. Admite actiunea formulata de Prefectul Judetului Iasi. Stabileste hotarul dintre Municipiul Iasi si Comuna Miroslava conform procesului verbal 119/23.09.2010",…

