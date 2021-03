Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a adoptat o hotarare prin care, incepand de astazi, 15.03.2021, municipiul resedinta ramane pentru 14 zile in scenariul galben, dupa ce rata de infectare COVID-19 a ajuns la 2,29/1.000 de locuitori, in ultimele doua saptamani, au informat,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis trecerea in scenariul galben a unui oraș și a unor comune din județ, unde a rata infecarilor cu noul coronavirus a urcat peste pragul de 1,5 la mie.

- Dupa luni grele, restaurantele s-au deschis in interior și in Brașov. Desigur, vor funcționa doar in anumite condiții și cu un numar mic de clienți. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor ii anunța pe patronii de restaurante ca dupa redeschidere vor urma controale, ca sa se asigure ca produsele…

- Comuna Fratauții Vechi intra in scenariu roșu pentru 14 zile incepand cu data de 31 ianuarie dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a crescut la 3,25 de cazuri la mia de locuitori. Hotararea a fost luata astazi de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit in ședința extraordinara…

- Clujul a reintrat in scenariul roșu COVID-19, dupa cum arata datele noi date publicitații de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj.Clujul este acum la o rata de infectare de 3,07 cazuri la mia de locuitori. Duminica, 24 ianuarie, Clujul scazuse la 2,9 cazuri la mia de locuitori.Epidemiologii…

- Municipiul Alba Iulia, dar și alte localitați din județ revin la scenariul galben, la doar trei zile dupa ce autoritațile anunțau ca municipiul se incadreaza in scenariul roșu, dupa ce rata de infectare ajunsese la 3 la mia de locuitori. Acum restaurantele se vor putea redeschide la interior, iar cinematografele…

- Comuna Burla intra in scenariul roșu pentru o perioada de 14 zile incepand de joi, 14 ianuarie dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a ajunsla 3,15 cazuri la mia de locuitori. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit astazi in ședința extraordinara online.…

- Orașul Frasin și comunele Horodnic de Sus, Pojorata și Satu Mare intra in scenariul galben pentru 14 zile incepand de duminica, 27 decembrie dupa ce rata de infectare cu COVID-19 a depașit 1,5 cazuri la mia de locuitori. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intr-o…