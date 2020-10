Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Cluj-Napoca a depașit pragul de 3 persoane infectate cu COVID-19/1000 de locuitori. Masca obligatorie in spațiile publice, iar școlile și restaurantele ar putea fi inchise Cluj Napoca a depașit pragul incidenței de 3 persoane infectate cu COVID-19 raportat la mia de locuitori, urmand sa…

- Municipiul Cluj-Napoca a depasit ponderea de 3 persoane la mia de locuitori infectate cu COVID-19 si urmeaza sa fie analizate masurile care se vor lua."Maine vom analiza in CJSU toate aspectele. Deocamdata vorbim de 3,02, in conditiile in care ne raportam doar la populatia rezidenta pe baza…

- Incidența cazurilor de COVID-19, in ultimele 14 zile, a depașit rata de 3 la mia de locuitori in municipiul Sfantu Gheorghe. Astfel, autoritațile au dispus, luni, obligativitatea purtarii maștii de...

- O situație cel puțin bizara s-a petrecut astazi in județul Alba, in legatura cu rata de infectare transmisa de catre DSP Alba. Un adevarat „miracol” a fost comunicat astfel, in aceasta dupa-amiaza. Deși rata incidenței cazurilor active in județul Alba trebuia sa fie 2,72 a fost raportata o rata de 2,27.…

- Cinci orașe din județ și anume Alba Iulia, Aiud, Campeni, Ocna Mureș și Sebeș intra de astazi in scenariul roșu, dupa actualizarea de miercuri a datelor de catre Direcția de Sanatate Publica Alba. In cele cinci orașe menționate a fost depașita rata de incidența de 3 cazuri la o mie de locuitori in ultimele…

- Prefectul județului Ilfov, Tudorel Zamfir, a anunțat restricții in 13 localitați in care incidența cazurilor e coronavirus a depașit 1,5 la mia de locuitori. La fel ca in București, și aici vor fi inchise restaurantele, barurile și cafenelele. „Una dintre hotarari se refera la activitatea agenților…

- 65 de persoane au fost confirmate pozitiv in ultimele 24 de ore in judetul Galati, ridicand la 4.463 de persoane numarul galatenilor infectati de la inceputul pandemiei. 181 de persoane au decedat.

- Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, a anunțat ca școlile din Apahida nu vor fi inchise, deși s-a depașit incidența de 3 cazuri la mia de locuitori. ”Acum, comuna Apahida depașește procentul de 3 la mie, rata incidenței cazurilor potivie, dar pentru ca este un focar izolat la centrul de varstnici,…