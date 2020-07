Municipiul Baia Mare vinde la licitație șapte troleibuze Municipiul Baia Mare anunța pe site-ul oficial organizarea unei licitații publice deschise cu strigare in vederea vanzarii urmatoarelor mijloace fixe: sapte bucati troleibuze Saurer GT 560/640-25, nefunctionale, an fabricatie 1982/1983, greutate aproximativa 16646 kg/bucata. Pretul de pornire al licitației este de 45.676,52 lei pentru intregul lot. Salturi de supralicitare – 1000 lei, cota de cheltuieli de participare – 200 lei. Bunurile care fac obiectul licitatiei pot fi vazute la sediul SC URBIS SA, despre str.8 Martie nr. 3 din Baia Mare. Adresa, data si ora tinerii licitatiei pentru vanzarea… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii cu domiciliul in Baia Mare vor beneficia de abonament gratuit la URBIS, indiferent de line. Valabilitatea abonamentului de calatorie este de 1 an. Astfel, varstnicii nu vor mai fi nevoiți sa-și reinoiasca lunar documentul de calatorie. Actele necesare pentru obținerea abonamentului URBIS…

- Investițiile retailerilor strani in rețelele de pe piața romaneasca au scazut cu 77%, in primele cinci luni Lanțurile straine de retail cu afaceri in Romania au facut infuzii de capital in retelele locale in valoare de 28,4 mil. euro in primele cinci luni, in scadere cu 77% fata de aceeasi perioada…

- Echipe mixte din MAI au efectuat in aceasta dimineața o acțiune de verificare in Piața Agroalimentara ”Izvoare” din Municipiul Baia Mare. Polițiștii și jandarmii au intervenit pentru a vedea daca sunt respectate normele și regulile stabilite, masurile de igiena, de distanțare fizica și de protecție…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca a fost reluata licitatia pentru achizitionarea a 115 milioane de masti pentru persoanele defavorizate, iar de maine ar putea incepe furnizarea acestor masti, informeaza Agerpres."Licitatia s-a reluat. La prima licitatie nu a iesit niciun castigator. Licitatia…

- Romanii au platit si in 2019 cele mai mici preturi din Uniunea Europeana pentru un cos de alimente si bauturi non-alcoolice, respectiv 66% din pretul mediu la nivelul UE, la polul opus fiind danezii care pentru acelasi cos de produse au platit 129% din pretul mediu la nivelul UE, arata datele publicate…

- Joi, leul s-a apreciat fața de principalele valute, beneficiind de optimismul aparut in piețele europene. Cursul euro a scazut ușor de la 4,8432 la 4,8421 lei, intr-o ședința in care tranzacțiile se realizau in culoarul 4,841 – 4,845 lei. Media dolarului american a scazut de la 4,4053 la 4,3983 lei.…

- Șeful DSU spune ca a intervenit in anularea licitației de 600 de milioane de euro pentru dotarea pompierilor doar ca sa corecteze ”un preț supraevaluat”. Raspunsul lui vine dupa ce Libertatea a publicat azi o inregistrare cu Raed Arafat care amenința firma care a caștigat contractul de 600 de milioane…