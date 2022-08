„Salariul a murit”, scria pe un banner desfașurat in timpul procesiunii simbolice care a strabatut strazile principale ale capitalei Argentinei și s-a incheiat in fața Palatului Prezidențial. Coroanele de flori purtate de femei aveau mesajul „Odihneasca-se in pace salariul minim”, relateaza Reuters . Unele femei au purtat ținute funerare negre și coroane de flori. Alte persoane din procesiunea din Buenos Aires au purtat pe brațe un sicriu gigantic, imagini dure care au vrut sa transmita dificultațile lor de a trai intr-o țara in care inflația se apropie de 90%. „Situația muncitorilor este devastatoare.…