Muncitor prins într-un şanţ, după ce s-a prăbuşit pe el peretele unei şcoli Un muncitor a fost prins, vineri, intr-un sant de aproximativ doi metri adancime, sub un zid de caramida care s-a prabusit din cladirea scolii din localitatea Vladomira, judetul Iasi. Barbatul a fost dezgropat pana la nivelul capului, dar este inconstient si nu respira, informeaza News.ro . Accidentul s-a produs in localitatea Vladomira, comuna Trifesti. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi, un barbat de aproximativ 35 de ani a fost prins intr-un sant cu adancimea de aproximativ doi metri, sub un zid de caramida, dupa ce un colt al cladirii scolii s-a prabusit. Acolo… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

