MUNCĂ ÎN ECHIPĂ PENTRU SALVAREA UNEI LEBEDE Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, alaturi de polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Curcani, cu sprijinul Complexului de Agrement Zoo Calarași, au salvat o lebada ranita. Polițiștii au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, de catre un barbat, din comuna Șoldanu, județul Calarași, cu privire la faptul ca pe campul din apropierea lacului Șoldanu a [&hellip Citeste articolul mai departe pe mediacalarasi.ro…

Sursa articol: mediacalarasi.ro

