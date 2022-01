Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea varstei de pensionare este exclusa, deoarece in Romania speranta de viata sanatoasa este in jur de 60 de ani, iar Guvernul nu poate accepta ca angajatii sa iasa cu picioarele inainte din locurile lor de munca, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai, la preluarea mandatului.

- Contractele semnate pe diferite canale de mesagerie, dezvaluirea de date sensibile in e-mailuri nesecurizate și fraudele comise intenționat de angajați sunt printre cele mai frecvente practici care vulnerabilizeaza companiile in era COVID-19 București, 24 noiembrie 2021 – Odata cu debutul pandemiei…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, susține ca proiectul prin care se impune certificatul verde la locul de munca este discrimatoriu și va genera mai multe probleme, decat rezolvari. ”Știți care este problema? Este un proiect de lege care a fost respins la Senat, un proiect care genereaza mai…

- A treia cea mai mare banca dupa active din Romania se pregateste pentru un viitor al muncii hibrid, in care angajatii vor putea lucra de acasa jumatate de saptamana, chiar daca activeaza in...

- Masca de protecție va deveni obligatorie in toate spațiile inchise și deschise, adica inclusiv pe strada sau la locul de munca. Pana acum, puteau sta fara masca de protecție in birou cel mult 10 persoane, daca erau vaccinate, insa regula nu va mai fi valabila. Ce prevede, legat de obligativitatea purtarii…

- Endava, compania de software britanica care are peste 8000 de angajați in intreaga lume și peste 3000 in Romania, anunța ca va trece definitiv la sistemul de lucru hibrid. Compania a optat pentru acest model, nu doar ca raspuns la contextul sanitar actual, ci mai ales deoarece angajații sai au spus…