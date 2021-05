Stiri pe aceeasi tema

- La 24 de ore de la inundațiile istorice din Satu Mare, oamenii din localitațile lovite de ape se intreaba unde vor locui. Multe case s-au prabușit, iar ei și-au petrecut noaptea la caminul cultural. O mie de animale sunt inca de negasit.

- Mai multe localitati din Satu-Mare au fost acoperite de ape. Peste 100 de oameni au fost evacuati de urgenta din cauza ploilor torentiale care au cazut in ultimele ore. Ploile au facut prapad in Ratesti, Socond, Hurezu Mare. Apa a ajuns in curțile caselor, dar și pe drumul național care a fost inchis.…

- Inca 18 moldoveni au murit din cauza noului coronavirus. Astfel, bilantul deceselor provocate de COVID-19 in Moldova a ajuns la 5 780.Acestea sufereau și de alte boli precum: hipertensiune arteriala, insuficiența cardiaca, cardiomiopatie, diabet zaharat, boala cerebrovasculara.

- Senatorul Gabriela Firea susține ca in ultimul an 126.000 de romani au ramas fara loc de munca. Este o creștere a șomajului de 25%, fața de anul trecut, mai spune parlamentarul social democrat. Senatorul PSD a analizat datele oferite de Institutul Național de Statistica și a tras concluzia…

- O poveste personala a scriitorului și dramaturgului Petre Barbu concentreaza felul in care incercam, de un an, sa ne ducem viața, fara sa ne transformam nici in legume, nici in rebeli fara cauza.Trebuie sa iau cartofi. (Pune-ți masca!) Cinci kile. (Zece, ca sa nu mai bați drumul inca o data!) Trag caruțul.…

- Guvernul australian a declarat dezastru natural in zone mari din New South Wales (NSW), in timp ce ploi abundente lovesc statul și forțeaza mii de persoane sa se evacueze, relateaza CNN, potrivit news.ro. Inundațiile au inceput de joi, dar zone de pe coasta de est au intrat in criza sambata,…

- Ministerul turc al Apararii a comunicat ca este vorba de un accident in care a fost implicat un elicopter militar, de tip Cougar, potrivit agenției Anadolu Agency. Tragedia s-a produs in estul Turciei, iar unul dintre cei 10 militari care și-au pierdut viața este un locotenent-colonel, comandant al…