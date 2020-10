Stiri pe aceeasi tema

- Adoptarea lucrului la distanta reprezinta o normalitate pentru 80% dintre companiile globale, in contextul crizei coronavirusului, arata cel mai recent studiu al companiei de consultanta PwC, realizat pe un esantion de 300 de organizatii la nivel global, dat publicitatii si preluat de Agerpres. Potrivit…

- Munca de acasa a afectat partial piața imobiliara. Volumul inchirierilor de birouri a ajuns in Romania in T3, aproape similar cu cel de anul trecut Piata inchirierilor de birouri din Romania a cumulat 56.730 de metri patrati in trimestrul trei si s-a apropiat ca volum de cel consemnat in perioada similara…

- Angajatorii din Romania urmeaza trendurile internationale si nu isi cheama angajatii la birouri nici in urmatoarele luni. Tudor Postolache, unul dintre fondatorii Amber, firma care produce jocuri video, ia in calcul chiar varianta sa nu isi mai oblige angajatii sa lucreze de la birou vreodata.…

- In timp ce lumea așteapta terminarea perioadei de carantina, a aparut o noua generație de angajați, pregatita sa acapareze piața muncii post-pandemie. Munca de acasa a unificat modul in care diferite generații lucreaza, iar angajații, indiferent de varsta, se confrunta cu aceleași provocari. Panagiotis…

