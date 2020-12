Stiri pe aceeasi tema

- MEDIATOR… Primarul municipiului Vaslui, Vasile Paval, intervine in scandalul drumurilor stricate de firma Ludwig Pfeiffer din Timișoara, cea care se ocupa de lucrarile la rețeaua de apa și canal. Acesta a explicat ieri, intr-o conferința de presa, ca a purtat foarte multe discuții cu reprezentanții…

- OPINII… ANSVSA a aruncat bomba care a speriat populația din zonele rurale ale județului Vaslui. Conform unui ordin, porcii nu vor mai putea fi crescuți in afara fermelor de suine. Nemulțumiți, țaranii vasluieni transmit un mesaj guvernanților și le cer sa revina asupra deciziei. Aceștia spun ca, nu…

- VOT IMPORTANT… De dimineața s-a votat, pentru a doua oara in acest an, intr-un context faara precedent: pandemie. Cu masca, cu dezinfectant la intrare și ieșre din secția de votare, barladenii au ieșit la urne in numar mare. La ora 9.15, primarul Barladului, avocatul Dumitru Boroș a votat la secția…

- INVESTIȚII, INVESTIȚII, INVESTIȚII… PNL Vaslui a prezentat in zilele anterioare atat programul de guvernare 2020 – 2024, cat și Programul de redresare și reziliența. Candidatul de pe locul 1 la Senat, Iulian Mihail Bica, secondat de primarul municipiului Barlad, avocat Dumitru Boroș, au prezentat inainte…

- Violeta Alexandru a declarat, joi, in sedinta de Guvern, ca la nivelul Ministerului Muncii au avut loc trei consultari cu sindicatele si patronatele pentru stabilirea salariului minim. Pe de o parte, patronatele sustin inghetarea salariului minim, pe de alta parte, sindicatele cer cresterea lui. Salariul…

- Un nou satelit de observare a Pamantului va fi lansat in noiembrie in scopul monitorizarii si cartografierii oceanelor lumii, a anuntat vineri Agentia Spatiala Europeana (ESA), potrivit DPA. Satelitul Copernicus Sentinel-6 va fi transportat in spatiu de la Vandenberg Air Force Base din California, a…

- POLITISTII LOCALI SAR LA GATUL PRIMARULUI PAVAL SCANDAL… Satui sa fie discreditati in spatiul public si sa le fie subminata autoritatea, politistii locali vasluieni i-au trimis o scrisoare deschisa primarului Vasile Paval, prin intermediul careia au adus o serie de acuzatii extrem de grave. Modul cum…

- OFERTA…In orasul lui Paval s-a facut dreptate. Consiliul Local, care este forul decident, va fi condus de USR-PNL, iar executantul va fi al primarului, gospodarul Vasile Paval. Nici nu se putea mai bine. Numai ca, de frica ca scheletele din sertarele primariei sa nu iasa la iveala, se incearca din rasputeri…