- Nu puteam lasa Craciunul sa treaca fara sa facem o fapta buna, iar la Virgin Radio Romania ne-am hotarat sa facem nu una, ci trei fapte bune! Vrem sa ajutam trei organizații din Romania pe care noi le urmarim și le apreciem enorm de mult. Ca sa facem „bine”, avem nevoie de ajutorul vostru, iar... View…

- Pentru ca a fost ultima ediție DOCShow din acest an și pentru ca trebuia sa va mulțumim ca ați fost alaturi de noi in fiecare seara de duminica, am vrut sa ajutam copii cu autism, și continuam sa o facem, iar pentru asta am strans peste 20 de invitați intr-o ediție de 4 ore, la... View Article

- Pentru ca este ultima ediție DOCShow din acest an și pentru ca trebuie sa va mulțumim ca ați fost alaturi de noi in fiecare seara de duminica, vrem sa ajutam copii cu autism și pentru asta am strans peste 20 de invitați intr-o ediție de 4 ore, la Virgin Radio Romania! Sorin Parcalab, Vlad Dobrescu,...…

- Ți-ai imaginat vreodata cum ar suna The Weeknd sau Michael Jackson in limba romana? Mai mult: cum ar suna daca piesele astea ar fi cantate de Ami, de exemplu? Sau Spike? De 1 decembrie o facem și pe asta! De 1 Decembrie la Virgin Radio Romania se Canta Romanește! Artiștii tai preferați sunt gata sa-ți…

- Mulțumim! Doar așa puteam incepe acest minunat articol prin care va transmitem ca Andia – Sfarșitul lumii in varianta live la Virgin Radio Romania Breakfast a strans peste un milion de vizualizari pe YouTube și peste un milion de vizualizari pe Tik Tok! S-a facut o saptamana de cand Andia a venit la…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Hituri și cash sau cash și hituri! In orice ordine ai lua-o, e cea mai tare combinație și te așteapta toamna aceasta, la Virgin Radio Romania. Nu mai ai nicio scuza! Toamna asta ți-am pregatit cel mai simplu concurs de radio. Pur și simplu, vrem sa te umplem de cash! Ai aflat deja. Poate ai... View…

- Avem cel mai tare DOCtor, pregatit cu cel mai tare late night show de radio! DOCShow e fix emisiunea aia blana de care nici nu știai ca ai nevoie! Publicul este invitatul principal, iar in fiecare emisiune, DOC propune ascultatorilor un subiect argumentabil pro și contra. Totul pleaca de la principiul…