Mulți pe front, destui în spatele lui Ne tot intrebam cand se termina pandemia, cand vom reveni la o viața normala. Dupa atata tensiune și frustrare, intrebarea este fireasca, de-a lungul istoriei recente, omenirea nu a mai cunoscut și trait o asemenea tragedie, cu consecințe la nivel global. Totul s-a petrecut și continua intr-un ritm care a ingenuncheat și paralizat viața, activitatea,

