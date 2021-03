Mulți iubesc pădurea, dar puțini o înțeleg! Angajații Direcției Silvice readuc la viață plămânii verzi ai Prahovei V. Stoica, F. Tanasescu Duminica, 21 martie, a fost Ziua Internaționala a Padurilor. Vorbim cu toții despre paduri ca despre plamanul verde al planetei, de care cu toții avem nevoie. Și padurea, la randul ei, are nevoie de noi. Și de aici intervin cei care iubesc padurea și tot ce inseamna ea. Dar o și ințeleg! Fix doi ani! Atat a trecut de cand, la Balta Doamnei, silvicultorii prahoveni plantau peste 2.200 de puieti de fag, peste 700 de frasin, peste 700 de cires, peste… Dar, sa nu ne pierdem in cifre! Sa ne amintim ca si pentru padurari a fost, in ultimii ani, ca sa-l parafrazam pe cronicar,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

