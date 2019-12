Mulţi britanici au mers la vot împreună cu animalele lor de companie Dupa trei ani in care s-au incontrat pe tema Brexitului, britanicii au gasit un subiect consensual pentru alegerile legislative, mergand la urne joi impreuna cu animalele lor de companie - caini, pisici si chiar cai, relateaza AFP.



Primul ministru Boris Johnson a deschis ''balul'' joi dimineata, pozand in fata camerelor cu cainele sau Dilyn. El a postat apoi pe Twitter o fotografie cu animalul si hashtag-ul "#DogsAtPollingStations" (Caini la sectiile de vot).



Acest hashtag, animat cu un emoji reprezentand un catel in culorile drapelului britanic, cu ocazia…

Sursa articol: agerpres.ro

