Daniel Pancu nu mai este antrenorul echipei Rapid, el afirmand ca a fost demis dupa esecul cu CSM Resita, scor 0-1."Da, am fost la sedinta si s-a luat decizia sa ne despartim. Este vorba despre demitere pentru ca eu, am mai spus, n-o sa-mi dau niciodata demisia. Desi eram convins ca putem promova, s-a considerat ca poate este nevoie de o schimbare. Chiar daca in prima repriza cu Resita, echipa a jucat foarte bine", a declarat Pancu, conform digisport.ro.Rapid a (...)