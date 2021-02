Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Astra Giurgiu, Constantin Budescu, a fost sanctionat luni de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, pentru eliminarea din partida cu FC Arges, din cadrul etapei a 22-a a Ligii I, informeaza site-ul oficial al LPF. Jucatorul a primit o suspendare pentru…

- FC Argeș a invins Astra Giurgiu, scor 2-0, in runda #22 din Liga 1, iar Constantin Budescu (31 de ani) a primit direct cartonașul roșu in minutul 90, dupa ce l-a injurat pe arbitrul Andrei Antonie. In minutul 89 al partidei Astra - FC Argeș, scor 0-2, Constantin Budescu a fost extrem de nervos și l-a…

- FC Argeș continua sa fie una dintre surprizele placute ale ultimei perioade din Liga 1, formația piteșteana câștigând cu 2-0 pe terenul celor de la Astra Giurgiu (etapa XXII).Golurile învingatorilor au fost marcate de Șerban (60) și Maric (83).

- Cu primarul Gentea in teren, FC Argeș a facut egal cu liderul Ligii I. In plus fața de dificultatea meciului cu una dintre cele mai bune echipe din țara, oficialii și jucatorii piteșteni au trebuit sa faca fața asearași condițiilor meteo destul de grele. In teren, cu lopata in mana, pentru a degaja…

- Astra Giurgiu a invins-o la scor pe UTA Arad, 6-0, in etapa 15 a Ligii 1. Giurgiuvenii au deschis scorul inca din minutul 7 al partidei, Robert Riza marcand din pasa lui Constantin Budescu. Hattrick-ul lui Budescu (20, 63, 77) si „dubla" lui Azulay (81, 84) au adus scorul acestui sezon al Ligii 1. Aflati…

- Astra Giurgiu a reusit scorul turului, 6-0 (2-0) cu UTA Arad, luni seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii I de fotbal. Astra, care multa vreme a fost ''lanterna rosie'' a Ligii I, a dominat jocul si a inscris gol dupa gol, Constantin Budescu reusind un hat-trick (20…

- Formatia FC Botosani a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputa ieri, pe teren propriu, in compania echipei Astra Giurgiu, in etapa a XIII-a a Ligii I. Echipa gazda a dominat cu autoritate prima parte, iar daca scorul la pauza a fost alb, vinovatul este portarul Astrei, David Lazar, aflat intr-o…

- FC Argeș a plecat cu un punct din Copou, dupa ce a terminat la egalitate, 1-1, confruntarea de vinerea trecuta cu Politehnica Iași. Piteștenii au evoluat in superioritate numerica in ultimele 20 de minute ale partidei, dupa ce Frasinescu a vazut al doilea galben dupa un fault la Maric, dar nu au putut…