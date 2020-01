Stiri pe aceeasi tema

- Naționala masculina de handbal a Romaniei a inceput pregatirea pentru prima faza a calificarilor la Campionatul Mondial din 2021. Noul selecționer, Rareș Fortuneanu, are mare incredere in valoarea jucatorilor sai. Primul test: Trofeul Carpați 2019, pe 28 și 29 decembrie, la București.“Tricolorii” trag…

- Ambasadorul Turciei la Stockholm, Hakki Emre Yunt, a anuntat ca nu va participa la ceremonia de decernare a premiilor Nobel din cauza scriitorului austriac Peter Handke, care a negat genocidul din Bosnia si Herțegovina si si-a exprimat cu fiecare ocazie admiratia pentru fostul lideri sîrb Slobodan…

- Naționala de fotbal a Rusiei va putea evolua la EURO 2020, dar și in preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022. Context: Agenția Mondiala Anti-Doping (WADA) a dictat o suspendare de 4 ani pentru toți sportivii Rusiei. Aceștia nu vor avea dreptul sa participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo…

- Nationala de tineret a Romaniei a remizat, ieri, in deplasare, cu Irlanda de Nord, scor 0-0, in preliminariile CE 2021. Ambele echipe au avut ocazii de gol,dar ai nosri nu s-au impacat cu terenul si cu vremea rece, iar spre final cu apararea supraaglomerata a gazdelor. Din minutul 79, „tricolorii"…

- Nationala de fotbal a Romaniei va intalni echipa Suediei, vineri seara (ora 21:45), pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa F a preliminariilor, intr-un meci capital pentru calificarea la EURO 2020. Tricolorii au doar varianta victoriei, dar nu la orice scor, dupa ce in tur scandinavii…

- Selectionerul echipei nationale de handbal feminin a Romaniei, Tomas Ryde, a explicat, luni, intr-o conferinta de presa, ca a decis neconvocarea jucatoarelor Laura Chiper Moisa (CSM Bucuresti) si Sorina Tirca (Corona Brasov) in lotul primei reprezentative pentru Campionatul

- Selectionerul echipei de fotbal a Angliei, Gareth Southgate, l-a convocat pe James Maddison pentru meciurile cu Muntenegru si Kosovo din preliminariile EURO 2020, in ciuda controversei legate de escapada mijlocasului lui Leicester City intr-un cazinou, in ziua in care nationala sa a

- Raul Gonzalez, fostul jucator al echipei Real Madrid și actualul antrenor al formației Real Madrid Castilla, a vorbit despre noua senzație a fotbalului din Spania, puștiul-minune al Barcelonei, Ansu Fati. Jucatorul in varsta de 16 ani a fost convocat la echipa naționala U21 a Spaniei, potrivit Mediafax."Exista…