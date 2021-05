Stiri pe aceeasi tema

- ​Dunarea Calarași și U Craiova 1948 au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, luni, în etapa a cincea a play-off-ului Ligii II.Dunarea Calarași a deschis scorul prin Ariel Lopez ('55, șut de la distanța), iar Compagno a egalat pentru Craiova ('80, cu o lovitura de cap).Clasament:1.…

- Formatia FC Rapid a remizat, sambata, la Mogosoaia, scor 1-1, cu echipa CS Mioveni, intr-un meci din etapa a cincea a play-off-ului Ligii 2, potrivit news.ro. Au marcat Hlistei ’43 pentru Rapid si Rusu ’82 pentru Mioveni. Citește și: BREAKING Dragnea a SCOS IEPURELE DIN PALARIE in fața…

- Aflate în lupta pentru promovare, Rapid București și CS Mioveni au terminat la egalitate, sâmbata, la Mogosoaia, scor 1-1. Meciul a avut loc în etapa a cincea a play-off-ului Ligii 2.Rapid a deschis scorul prin Hlistei ('43), iar Mioveni a egalat prin Rusu ('82).Confruntarea…

- FC Rapid a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-1), pe ASU Poli Timisoara, in ultimul meci al etapei a III-a a play-off-ului Ligii a II-a, potrivit news.ro. A marcat: Alin Ignea '30 / Adrian Balan '87 (p), Antonio Sefer '90+1. FC Rapid conduce in clasament, cu 42 de puncte,…

- CS Mioveni a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 5-1 (3-0), echipa Dunarea Calarasi, in etapa a III-a a play-off-ului Ligii a II-a. Au marcat: Alami '53 / Ionut Burnea '20, '37, Bogdan Rusu '41, Stefan Blanaru '52, '59, potrivit news.ro. Tot in etapa a III-a, joi, de la ora…

- FC U Craiova 1948 a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa Csikszereda, in primul meci al etapei a III-a a play-off-ului Ligii a II-a, potrivit news.ro. Au marcat: Bauza '82 / Compagno '22, Ciolacu '52 (p). Tot in etapa a III-a, miercuri, de la ora 16.30, are loc…

- FK Miercurea Ciuc intalnește, sambata, in deplasare, de la ora 11.30, pe CS Mioveni, intr-un meci din cea de-a doua etapa a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal. Ciucanii au debutat cu stangul in play-off, fiind invinși, marți, pe teren propriu, cu 1-0, de Rapid București. Tot sambata, dar de la ora…

- ​Universitatea Cluj a urcat pe locul 3 dupa ce a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, liderul FC U Craiova 1948, într-un meci din etapa a 19-a a Ligii a 2-a.Golul a fost marcat de Alex Pop, în minutul 70.Mai au loc în aceasta etapa:Metaloglobus…