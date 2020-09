Stiri pe aceeasi tema

- CSM București a invins, in deplasare, pe danezele de la Esbjerg cu scorul 30-29 (17-15), in al doilea meci din grupa A a Ligii Campionilor. Meciul a avut o desfașurare dramatica dupa ce CSM...

- Alexandrina Barbosa și-a spart nasul in meciul cu Metz, iar Denisa Valcan și-a rupt ligamentul incrucișat anterior de la genunchiul stang Adrian Vasile, antrenorul CSM București, nu va putea conta la meciul cu Team Esbjerg, de duminica, in etapa a doua a Ligii Campionilor, pe doua dintre jucatoarele…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a invins ieri pe teren propriu, formatia franceza Metz Handball, scor 31-26 (17-10), in meciul de debut din grupa A a Ligii Campionilor. Cristina Neagu a fost de neoprit, fiind MVP-ul partidei, cu 12 goluri marcate. In etapa viitoare, CSM Bucuresti va juca in…

- EHF a anuntat, vineri, ca a decis anularea Delo Women’s EHF Final4 2020, care ar fi trebuit sa aiba loc în perioada 3-6 septembrie, în Ungaria, si ar fi inclus si sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Decizia a fost luata de Comitetul Executiv al forului, potrivit News.ro.În…