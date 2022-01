Multe și mărunte: ”Câinii” l-au scăpat pe Sorescu FC Dinamo Bucuresti si KS Rakow Czestochowa au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al mijlocasului Deian Sorescu la clubul polonez, a anuntat administratorul special Iuliu Muresan, potrivit paginii de Facebook a clubului din Soseaua Soseaua Stefan cel Mare.La Dinamo din vara anului 2018, Deian Sorescu a jucat 134 de meciuri pentru echipa „alb-rosie", in ambele competitii interne, Liga 1 si Cupa Romaniei, a marcat 29 de goluri si a adunat 26 de pase decisive. Sorescu, 24 de ani, are cinci selectii la echipa nationala. Rakow Czestochowa ocupa locul 3 in prima liga a campionatului din… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

