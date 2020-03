Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a inceput cu o victorie dramatica turneul WTA din Dubai. Constanteanca, numarul 2 mondial, a invins-o pe Ons Jabeur din Tunisia, scor 1-6, 6-2, 7-6 in optimile de finala ale competitiei.

- Jaqueline Cristian (198 WTA) a câștigat turneul ITF de la Trnava (Slovacia), dotat cu premii de 25.000 de dolari, în timp ce Ilona Georgiana Ghioroaie (482 WTA) s-a impus la turneul ITF de la Monastir (Tunisia), cu premii totale de 15.000 de dolari.Cap de serie numarul 4, Jaquelien Cristian…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, este principala favorita a turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari, si va intra direct in optimile de finala, faza in care va infrunta invingatoarea dintre Alison Riske (SUA) si Ons Jabeur…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, locul 6 WTA, si-a amanat revenirea pe teren dupa accidentarea suferita anul trecut la genunchi, declarand forfait pentru turneul de categorie Premier de la Dubai, care va avea loc saptamana viitoare. „Cu fiecare zi sunt mai apropape de revenirea…

- Compania Tarom va introduce curse aeriene Satu Mare – Constanta pentru vara acestui an, preturile incepand de la 60 de euro dus-intors, potrivit unui anunt facut pe Facebook de Aeroportul Satu Mare, informeaza AGERPRES . “Incepand din 16 iunie 2020 si pana pe 18 septembrie 2020, cursele Satu Mare –…

- Jucatoarea de tenis de origine romana Bianca Andreescu a fost desemnata sportiva anului de presa canadiana. Ea a primit 66 din cele 68 de voturi exprimate. Cate un vot au primit patinatoarea de viteza Kim Boutin, vicecampioana mondiala la Sofia in 2019, in proba de 1.500 de metri, si atleta Gabriela…

- Jucatoarea romana de tenis Ilona Georgiana Ghioroaie a castigat, duminica, turneul ITF de la Monastir (Tunisia), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa 6-1, 6-4 cu rusoaica Anastasia Pribilova, a doua favorita. Ghioroaie, principala favorita, a invins-o in primul tur pe portugheza Sara Lanca,…

- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Elena Zaharia este prezenta, in aceasta perioada, la Openul Americii de Nord, competitie care se desfasoara la Markham, in Canada.Sportiva de la malul marii a trecut in primul tur preliminar de favorita gazdelor, Sophie Gauthier, pe care a invins-o fara drept…