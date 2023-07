Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Alba Iulia trebuie sa plateasca peste 8 milioane de lei la stat, dupa ce a vandut online 13 tone de tutun Un barbat din Alba Iulia, acuzat de procurori ca a vandut online aproape 13 tone de tutun in 4 ani, trebuie sa plateasca daune uriașe catre Autoritatea Vamala Romana. In schimb, a…

- In luna iunie 2023, peste 250 de familii de refugiați ucraineni din Moldova au primit pachete cu produse alimentare. Astfel, prioritatea a fost acordata refugiaților care sunt adapostiți de familii de moldoveni din Chișinau, Strașeni și Anenii Noi. Acest proiect este implementat de catre YMCA Moldova…

- Cand spui Hard Rock Cafe, te gandești la muzica, la modul spectaculos in care restaurantele sunt decorate și la burgeri. Pana la inceputul pandemiei, comenzile cu livrare nu erau ceva specific lanțului prezent in peste 70 de țari la nivel global și care in Romania are o locație in București, pe malul…

- Ce risca persoanele fizice daca n-au depus la timp declarația unica pe 2022 și n-au achitat taxele aferente. Persoanele fizice care nu și-au declarat, la termenul din 25 mai 2023, veniturile pe anul trecut și nu și-au achitat taxele aferente risca nu doar o amenda, ci și sa se trezeasca ulterior…

- ANAF recomanda structurilor din teritoriu sa nu amendeze oamenii care depun declaratia unica dupa termenul-limita de 25 mai. Informatia vine in contextul in care in ultima saptamana portalul ANAF s-a blocat frecvent din cauza numarului mare de persoane care au vrut sa-si acceseze spatiul privat virtual…

- ANAF a inceput sa trimita notificari de conformare catre persoane fizice. Practic, asta este noua procedura inainte de declanșarea inspecției. Așadar, este indicat sa raspundeți, adica sa nu o ignorați.

- Doi politisti din cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei au fost retinuti de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati ca ar fi primit mita de la 23 de conducatori auto care ar fi incalcat regulile de circulatie. FOTO: Andrei Pantea, unul dintre politistii prinsi in…

- Președintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a incercat sa-și justifice afirmațiile controversate legate de razboiul din Ucraina in timpul unei vizite oficiale in Portugalia, sambata. Lula spune ca „rezultatul cel mai bun pentru toata lumea este sa fie pace in Ucraina” și ca nu vrea „sa ia partea…