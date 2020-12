Multe cupluri din Moldova se confruntă cu aceste probleme - detalii PodcasturiMulte cupluri din Moldova se confrunta cu aceste probleme - detalii Rata insatisfacției sexuale in cuplurile de moldoveni este inalta. Faptul este confirmat de medici, care trateaza consecințele acestui fenomen. Soții evita sa discute despre necesitațile sexuale pe care le au, deoarece considera ca este un subiect rușinos sau mai puțin important. In același timp, nici nu banuiesc ca lipsa satisfacției sexuale le afecteaza sanatatea mintala și fizica. Potrivit medicului urolog-adrolog Adrian Sadovnic, multe cupluri amana soluționarea problemei, iar dispariția starii de bine… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

