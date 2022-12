Mult iubite Înalt Prea Sfinţite Teo Fan Fan, Cu smerenie si adanca supusenie ne infatisam Sfintiei Voastre in ziua in care il praznuim pe Sfantul Vasile cel Mare, ale carui molifte ne inspaimanta si in ale carui puteri ne incredem noi, slujitorii umili ai Domnului, atunce cand vrem a-i feri pe sarmanii credinciosi de duhurile cele rele care slujesc Satanei. Si cine altul in aceste tinuturi sa fie mai harnic intre noi intru a ceti moliftele cele sfinte decat vrednicul de lauda Calistrat, parintele schimnic de la Vladiceni, care, numaidecat ce a savarsit cetirile, ca a si cazut in vorbirea sloboda a norodului, care a zis ca este smintit,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

